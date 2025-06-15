Kanada'da pole Russell'ın oldu!

Formula 1'de Kanada GP'de pole pozisyonu George Russell'ın oldu.

calendar 15 Haziran 2025 00:12 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kanada'da pole Russell'ın oldu!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Kanada Grand Prix'sine Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 10.899 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell'ın 0.160 saniye arkasında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.221 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

Kanada Grand Prix'si, bugün (pazar) TSİ 21.00'de başlayacak.


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