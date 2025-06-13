Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 13:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 13:00

Türkiye'de Nükleer Silah Var Mı?

Türkiye'nin nükleer silah edinme veya sahip olma durumu, uzun yıllardır uluslararası ilişkilerde ve kamuoyunda tartışılan önemli bir konudur. Özellikle bölgesel güç dengeleri ve güvenlik endişeleri göz önüne alındığında, bu soruya verilen yanıtlar büyük önem taşımaktadır.

Türkiye'de Nükleer Silah Var Mı?
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Türkiye, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uluslararası camiada aktif rol oynayan bir devlettir. Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)'na taraftır. NPT, nükleer silahlara sahip olmayan devletlerin nükleer silah edinmesini yasaklayan ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımını teşvik eden temel bir uluslararası anlaşmadır. Türkiye, bu anlaşmaya 1980 yılında imza atmıştır ve nükleer silah edinmeme taahhüdünü defalarca yinelemiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin resmi duruşu, nükleer silahlara sahip olmadığı ve nükleer silahsızlanma çabalarına destek verdiğidir.

NPT'ye Taraf Olmak Ne Anlama Geliyor?

NPT'ye taraf olmak, bir devletin nükleer silah üretmeme, edinmeme veya başka bir şekilde nükleer silah kontrolüne girmeme taahhüdünde bulunması anlamına gelir. Buna karşılık, anlaşma, taraf devletlerin nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla geliştirilmesi ve kullanılmasında işbirliği yapma hakkını tanır. Türkiye de bu anlaşma çerçevesinde nükleer enerji santrali projelerine başlamıştır. NPT, Türkiye'nin nükleer silah edinmesini engellemektedir.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Nükleer Silah İlişkisi

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en büyük projesidir. Akkuyu NGS, tamamen elektrik üretimi yani barışçıl amaçlı nükleer enerji üretimi için tasarlanmıştır. Nükleer enerji santralleri, elektrik üretmek için nükleer fisyon prensibini kullanır. Bu santrallerde kullanılan nükleer yakıtlar, genellikle düşük zenginleştirilmiş uranyumdur ve nükleer silah yapımında kullanılan yüksek zenginleştirilmiş uranyumdan farklıdır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), nükleer santralleri ve nükleer materyalleri denetleyen uluslararası bir kuruluştur. Türkiye de UAEA'nın aktif bir üyesidir ve Akkuyu NGS dahil tüm nükleer faaliyetleri UAEA denetimine tabidir. Bu denetimler, nükleer materyallerin barışçıl amaçlar dışında kullanılmamasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin nükleer silah üretimiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, nükleer enerji santrali, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik bir adımdır.

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