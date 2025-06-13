Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 14:49 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 14:49

Çitlekçi TOGG çekilişi ne zaman? Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları

Kuruyemiş sektöryle tanınan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., 30. kuruluş yıl dönümü için çekiliş düzenliyor. Çitlekçi mağazalarından tek seferde en az 500 TL'lik alışveriş yapanlar, 30 yerli ve milli otomobil Togg'un verileceği büyük çekilişe katılma hakkı kazandı. Peki, ÇİTLEKÇİ çekiliş sonucu nasıl öğrenilir?

Çitlekçi TOGG çekilişi ne zaman? Çitlekçi TOGG çekilişi sonuçları
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Çitlekçi'nin 30. kuruluş yıl dönümüne özel olarak düzenlediği ve Türkiye genelinde büyük ilgi gören "30. Yıla 30 TOGG" çekilişi canlı yayını başladı. Çitlekçi'nin 30. yıl dönümüne özel düzenlediği TOGG çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00'te Ankara'daki Çitlekçi Mağazacılık Kule Şubesi Otopark Alanı'nda (Adres: Cevizlidere Mah. Mevlana Blv. No:227 D:1 Çankaya/Ankara) noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, çekiliş sonucunu ÇİTLEKÇİ Instagram sayfasından görüntüleyebiliyor.

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ

Toplamda 30 talihli, farklı donanım paketlerine sahip TOGG araçlarının sahibi olmaya hak kazanacak. Bu kapsamda:

13 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack PR (Uzun Menzil),

2 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno‑Comfort Pack (Uzun Menzil),

15 kişi ise TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno‑Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil) araç kazanacak.

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ SONUÇ TARİHİ

Milli Piyango İdaresi'nin 24 Ocak tarihli ve E-40453693-255.01.02-67629 sayılı izni ile düzenlenen kampanyanın çekiliş sonuçları 20 Haziran'da medyadan ve internet adresinden ilan edilecek.

Sonuçlar, Çitlekçi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kazanan talihlilere yazılı olarak da bilgilendirme yapılacak.

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