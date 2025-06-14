Benfica açıkladı: Fenerbahçe ile görüşmeler durdu!

Benfica, Eusebio Cup'taki Fenerbahçe maçı için bir açıklama yaptı.
Portekiz ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz maçın kesinlik kazanmadığını duyurdu.
Benfica'nın açıklamasında, "Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusebio Kupası'nda mücadele etme olasılığı hakkında sadece görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kulüp ve tüm Benfica taraftarları için büyük önem taşıyan bu kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır." denildi.
GÖRÜŞMELER DURDU
Record'da yer alan habere göre, Eusebio Cup'taki maç için Fenerbahçe ile görüşen Benfica, sarı-lacivertliler ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalinin ardından görüşmeleri durdurdu.
FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, 14 Haziran Cumartesi günü yeni sezonun hazırlık programını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı programa göre, sarı-lacivertliler ile Benfica, 26 Temmuz'da karşılaşacak.
Portekiz ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz maçın kesinlik kazanmadığını duyurdu.
Benfica'nın açıklamasında, "Benfica, şu anda Fenerbahçe ile Eusebio Kupası'nda mücadele etme olasılığı hakkında sadece görüşmelerin sürdüğünü bildirir. Görüşmelerin sonuçlanması halinde, kulüp ve tüm Benfica taraftarları için büyük önem taşıyan bu kupa ile ilgili tüm detaylar paylaşılacaktır." denildi.
GÖRÜŞMELER DURDU
Record'da yer alan habere göre, Eusebio Cup'taki maç için Fenerbahçe ile görüşen Benfica, sarı-lacivertliler ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşme ihtimalinin ardından görüşmeleri durdurdu.
FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe, 14 Haziran Cumartesi günü yeni sezonun hazırlık programını açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı programa göre, sarı-lacivertliler ile Benfica, 26 Temmuz'da karşılaşacak.
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