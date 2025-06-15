Beşiktaş, Chiesa'yı değerlendirmeye aldı!

Yeni sezon öncesi 4 Temmuz'da başlayacak kampa en az iki transferi yetiştirmek isteyen Beşiktaş için Federico Chiesa'nın adı ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.
İTALYAN YILDIZ'IN SATIŞINA İZİN VERİLECEK!
Son olarak İtalya merkezli Calcio Mercato, siyah-beyazlı kulübün Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu istediğini yazdı. Liverpool'un Wirtz transferinden dolayı kaynak aradığına vurgu yapılan haberde, İtalyan yıldızın satışına bu nedenle izin verileceği belirtildi.
SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI!
Beşiktaş cephesinden gelen haberlerde ise oyuncunun sakatlık durumunun iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşü hakim. Geçen sezon kas yaralanması nedeniyle 73 gün sahalardan uzak kalıp 14 maç kaçıran Federico Chiesa, 2023-24 sezonunda ise 5 kez kas probleminden dolayı 11 karşılaşmada forma giyemedi.
SADECE 14 MAÇ!
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 14 maça çıkan Federico Chiesa, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist kaydetti. Liverpool ile 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli kanat oyuncusu, 51 kez İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.
İTALYAN YILDIZ'IN SATIŞINA İZİN VERİLECEK!
Son olarak İtalya merkezli Calcio Mercato, siyah-beyazlı kulübün Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunu istediğini yazdı. Liverpool'un Wirtz transferinden dolayı kaynak aradığına vurgu yapılan haberde, İtalyan yıldızın satışına bu nedenle izin verileceği belirtildi.
SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI!
Beşiktaş cephesinden gelen haberlerde ise oyuncunun sakatlık durumunun iyi değerlendirilmesi gerektiği görüşü hakim. Geçen sezon kas yaralanması nedeniyle 73 gün sahalardan uzak kalıp 14 maç kaçıran Federico Chiesa, 2023-24 sezonunda ise 5 kez kas probleminden dolayı 11 karşılaşmada forma giyemedi.
SADECE 14 MAÇ!
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 14 maça çıkan Federico Chiesa, bu müsabakalarda 2 gol atıp 2 de asist kaydetti. Liverpool ile 2028'e kadar sözleşmesi olan tecrübeli kanat oyuncusu, 51 kez İtalya Milli Takımı'nda görev yaptı.
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