Galatasaray ve Beşiktaş, Calabria'nın peşinde

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

calendar 15 Haziran 2025 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Beşiktaş, Calabria'nın peşinde
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Ligi'n dev ekipleri, Milan'ın oyuncusu Davide Calabria için devreye girdi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ

İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 

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