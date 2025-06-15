Galatasaray ve Beşiktaş, Calabria'nın peşinde

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Ligi'n dev ekipleri, Milan'ın oyuncusu Davide Calabria için devreye girdi.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ
İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, İtalyan sağ bek Davide Calabria için Milan'dan bilgi istedi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ
İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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