Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sehernaz Çidal ile anlaştı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, milli basketbolcu Sehernaz Çidal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 14 Haziran 2025 17:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Sehernaz Çidal ile anlaştı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sehernaz Çidal'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Sehernaz Çidal'a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.


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