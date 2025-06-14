Al Ahli'den Postecoglou hamlesi!

Al Ahli, Ange Postecoglou ile menajerlik rolü konusunda temasa geçti.

calendar 14 Haziran 2025 17:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Al Ahli'den Postecoglou hamlesi!
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, teknik direktörlük konusunda önemli bir ismi gündemine aldı. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Ange Postecoglou ile menajerlik görevi için temasa geçildiği öğrenildi.

Yapılan haberlerde, Al Ahli yönetiminin mevcut teknik direktör Matthias Jaissle ile yollarını ayırması durumunda, Avustralyalı teknik adamı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

BİR DİĞER ADAY XAVI

Al Ahli'nin listesinde yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise kısa süre önce Barcelona ile yollarını ayıran Xavi Hernandez. Suudi kulübünün, alternatif adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.


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