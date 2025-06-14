Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da 15-21 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.Çeşitli illerdeki hazırlık dönemlerinin ardından 7'nci ve son kampını Bursa'da yapan milli takım, İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine, takımın kuruluşundan bu yana uluslararası organizasyonlara 7. kez katılacaklarını söyledi.Sporculardan en yüksek performansı beklendiklerini anlatan Bulut,dedi.Bulut, down sendromlu milli sporcularla 3 antrenörün ilgilendiğine belirterek, şunları kaydetti:Takım kaptanı Hasan Gökhan Kotan da hazırlıklarının güzel geçtiğini ifade ederek, şampiyonada birinci olmayı hedeflediklerini vurguladı.Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini belirten Hasan Gökhan Kotan,ifadelerini kullandı.Oyunculardan Kadir Kağan Çağlar ise 16 yıldır basketbol oynadığını anlatarak,diye konuştu.