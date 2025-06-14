"Ballon d'Or'u kazanmak zirvedir!"

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, kendisine yöneltilen Ballon d'Or'u kazanma ihtimali hakkındaki soruyu cevapladı.

calendar 14 Haziran 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
'Ballon d'Or'u kazanmak zirvedir!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ballon d'Or için en güçlü adaylardan olan Paris Saint-Germain oyuncusu Ousmane Dembele, kendisine sorulan "Ballon d'Or'u kazanabilir misin?" sorusuna cevap verdi.

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken 27 yaşındaki yıldız, "Bir futbolcu için Ballon d'Or kazanmak, bireysel anlamda zirvedir. Bu, her çocuğun kurduğu bir hayaldir" dedi.

Fransız oyuncu, PSG'nin Avrupa zaferinde kilit rol oynarken, özellikle eleme turlarındaki etkili oyunuyla öne çıkmıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 49 maça çıkan Ousmane Dembele, 33 gol atarken 15 kere de asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.