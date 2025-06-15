LGS soru ve cevap anahtarı 2025: LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenecek olan merkezi sınavın ardından gündeme gelecek. LGS sınavının birinci oturumu saat 09.30'ta başlayacak ve 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak ve 12.50'de tamamlanacak. Sözel ve sayısal sınavlarının tamamlanmasının ardından ise gözler LGS soru ve cevap anahtarına çevrilecek. Peki, 2025 LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?



2025 LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN, SAAT YAYIMLANACAK?



LGS cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlanacak. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.



LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?



Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "eba.gov.tr" adresinden yayımlanacak.



LGS 2025 SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI (Kitapçık yayımlanınca link aktifleşecek.)



LGS 2025 SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI (Kitapçık yayımlanınca link aktifleşecek.)



2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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