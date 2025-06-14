Atletico Madrid'in sol bekteki önceliği: Robertson!

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Atletico Madrid, sol bek transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



İspanyol ekibinin, Liverpool forması giyen Andrew Robertson'ı transfer listesinde ilk sıraya yazdığı belirtildi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid, İskoç yıldızı öncelikli hedef olarak belirlemiş durumda. Ancak transferin kolay gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor. Çünkü Liverpool, Robertson'ı hala takımın temel taşlarından biri olarak görüyor.



ROBERTSON'UN ÖNEMİ BÜYÜK

Kırmızıların sol bek için başka bir oyuncu, örneğin Milos Kerkez'i transfer etmesi halinde bile Robertson'ın takımdaki rolünün önemli olduğu ve bu nedenle satışa sıcak bakılmadığı vurgulandı.Atletico Madrid'in bu pozisyon için düşündüğü diğer bir isim olan Theo Hernandez'in, Robertson'ın gerisinde kaldığı da gelen bilgiler arasında.Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maça çıkan Robertson, 2 asistlik katkı sağladı.