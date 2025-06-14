Trabzonspor'un geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Danylo Sikan'a Kopenhag talip oldu.
A Spor'un haberine göre Kopenhag, 24 yaşındaki Ukraynalı için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Shaktar Donetsk'ten 6 milyon euro karşılığında gelen forvetin geleceği transfer tekliflerine bağlı. Fatih Tekke'nin oyun planında çok fazla şans bulamayan oyuncu için Trabzonspor teklifleri değerlendirmeye açık.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon 18 maça çıkan Danylo Sikan,3 gol atarken 2 de asist yaptı.
A Spor'un haberine göre Kopenhag, 24 yaşındaki Ukraynalı için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Shaktar Donetsk'ten 6 milyon euro karşılığında gelen forvetin geleceği transfer tekliflerine bağlı. Fatih Tekke'nin oyun planında çok fazla şans bulamayan oyuncu için Trabzonspor teklifleri değerlendirmeye açık.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ
Geçtiğimiz sezon 18 maça çıkan Danylo Sikan,3 gol atarken 2 de asist yaptı.
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