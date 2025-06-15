Mourinho'dan En-Nesyri'ye gidiş izni yok!

Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanına, attığı 30 gol yaptığı 7 asistle tarihin en verimli ikinci golcüsü ünvanıyla cevap veren Youssef En-Nesyri yeni sezonda da sarı lacivertli formayı giymeye devam edecek.

calendar 15 Haziran 2025 10:08
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan En-Nesyri'ye gidiş izni yok!
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Enner Valencia'dan sonra Fenerbahçe'nin en etkili skoreri olmasına rağmen tribünlerin tepkisinden kaçamayınca ayrılık kararı alan Faslı yıldıza Jose Mourinho'dan izin çıkmadı. Devre arasında 30 milyon avroluk teklife rağmen En-Nesyri'ye transfer izni vermeyen Portekizli, bir kez daha oyuncuya yasak koydu.

MOURINHO KALMASINI İSTEDİ

Başta Al Hilal olmak üzere Arap takımlarının yoğun ilgi gösterdiği Youssef En-Nesyri için 40 milyon avro bonservis belirleyen yönetim, Faslı yıldızından elde edilecek gelirle yeni golcü transferi planlıyordu.


Ancak Jose Mourinho verdiği raporda, En-Nesyri'nin planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak satışın önüne geçti. Hem Mourinho hem de yönetim En-Nesyri ile görüşerek oyuncuyu ayrılık kararından vazgeçirdi. Astronomik bir teklif gelmediği takdirde Faslı golcünün yeni sezonda da takımda yer alacağı öğrenildi.

KIRGINLIĞI GEÇTİ

Kariyer rekoru kırdığı sezonda tribün tepkisine maruz kalan En Nesyri gemileri yakmıştı. Ancak Mourinho'nun ısrarı, yönetimin sıcak tavrı Faslı golcüyü kararından döndürdü.

PERFORMANSI

Bu sezon 52 maçta forma giyen yıldız golcü, 30 gol, 7 asist kaydetti. 


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