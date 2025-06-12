Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka Maçı Canlı İzle Şifresiz | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoffları yarı final serisinde Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, basketbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoffları yarı final serisinin üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırladı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta Anadolu Efes, Shane Larkin'in önderliğinde 94-87 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes, seride durumu 2-1'e getirerek yeniden öne geçti. Eşleşmenin dördüncü maçı, 12 Haziran Perşembe akşamı bir kez daha Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı 12 Haziran Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.