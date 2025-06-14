Gyökeres'ten Manchester United'a ret!

Viktor Gyökeres, eski hocası Ruben Amorim'le yeniden çalışmak istemediği için Manchester United'ın teklifini geri çevirdi. İsveçli golcünün rotası Arsenal olabilir.

calendar 14 Haziran 2025 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 17:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gyökeres'ten Manchester United'a ret!
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Sporting Lizbon'un yıldız golcüsü Viktor Gyökeres, Manchester United'ın teklifini geri çevirdi. İngiliz devinin radarında olan İsveçli forvetin, eski teknik direktörü Ruben Amorim ile yeniden çalışma fikrine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; 27 yaşındaki golcünün menajeri Hasan Çetinkaya, Manchester United'a oyuncusunun transfere sıcak bakmadığını iletti.

Amorim'in Manchester ekibinde teknik direktörlük koltuğuna oturma ihtimali, transferde avantaj gibi görünse de, Gyökeres bu ihtimale rağmen başka bir rota çizmek istiyor.

52 MAÇTA 54 GOL


Geride kalan sezonda Sporting formasıyla 52 maçta 54 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Gyökeres, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Manchester United'ın yanı sıra Arsenal de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi bileti alan ve oturmuş bir projeye sahip olan Arsenal'in, Gyökeres için daha cazip bir adres olabileceği yorumları yapılıyor. Henüz resmi bir teklif yapılmazken, Gyökeres'in United'a kapıyı kapatmasının ardından Arsenal'in ilgisinin artması bekleniyor.


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