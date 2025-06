1 dersten kalınca belge alınır mı? Tek derten kalanlar takdir teşekkür belgesi alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut yönetmeliğine göre, başarı belgesi alabilmek için yalnızca not ortalaması yeterli değil.



Öğrencinin bütün derslerinden en az 50 puan alması yani tüm derslerden başarılı olması gerekir. Dolayısıyla yalnızca bir dersten bile zayıf not alan bir öğrenci, dönem sonu ortalaması yüksek olsa dahi takdir ya da teşekkür belgesi almaya hak kazanamaz.



Çünkü belge alımının temel şartlarından biri hiçbir dersten başarısız olunmamasıdır. Tek bir dersten dahi geçme notunun altında kalınması, başarı belgesi alımına engel teşkil eder.



TEK DERSTEN KALANLAR TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ ALABİLİR Mİ?



Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan kurallara göre, öğrencilerin derslerde gösterdiği gayretin ödüllendirilmesi için belirli şartları sağlamaları gerekiyor.



Yalnızca tek dersten kalan öğrenciler, yıl sonu not ortalamaları 70'in ya da 85'in üzerinde olsa bile takdir teşekkür belgesi alamazlar.

