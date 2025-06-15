İsmi Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılan İsmail Yüksek için Fenerbahçe, son kararını verdi.
AYRILIĞINA VETO
Milli futbolcunun ayrılığına Fenerbahçe yönetimden veto geldi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı- lacivertli yönetim, orta sahadaki rekabette oyuncusundan mahrum kalmak istemiyor.
PERFORMANSI
Geçtğimiz sezon 30 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 2 asist kaydetti.
AYRILIĞINA VETO
Milli futbolcunun ayrılığına Fenerbahçe yönetimden veto geldi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı- lacivertli yönetim, orta sahadaki rekabette oyuncusundan mahrum kalmak istemiyor.
PERFORMANSI
Geçtğimiz sezon 30 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 2 asist kaydetti.
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