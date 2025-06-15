Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek kararı belli oldu!

Fenerbahçe, ayrılması gündemde olan İsmail Yüksek için son kararını verdi.

calendar 15 Haziran 2025 12:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek kararı belli oldu!
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İsmi Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anılan İsmail Yüksek için Fenerbahçe, son kararını verdi.

AYRILIĞINA VETO

Milli futbolcunun ayrılığına Fenerbahçe yönetimden veto geldi. Astronomik bir teklif gelmediği sürece milli futbolcuyu takımda tutmak isteyen sarı- lacivertli yönetim, orta sahadaki rekabette oyuncusundan mahrum kalmak istemiyor.

PERFORMANSI

Geçtğimiz sezon 30 maçta forma giyen İsmail Yüksek, 2 asist kaydetti. 


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