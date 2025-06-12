Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 16:43 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 16:43

TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır? 2025

TOKİ, Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde yeni konut projesi için başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda 2+1 ve 3+1 tipinde toplam 138 daire, kura yöntemiyle hak sahiplerine verilecek. Peki TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır? 2025
Abone Ol
TOKİ konutlarına başvurular 10 Haziran 2025 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca bireysel olarak ve 10 bin TL başvuru bedeli yatırılarak gerçekleştirilebilecek. Bu bedel, kurada hak kazanamayanlara iade edilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konut başvuruları ardından, 23 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda hak kazanan asil vatandaşlar, 7-18 Temmuz tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak. Yedek listeye giren başvuru sahipleri ise 28-30 Temmuz'da sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

TESLİM SÜRESİ 36

TOKİ, konutların teslimatını sözleşme imzalanmasından itibaren 36 ay içinde yapacak. Konutlar teslim edildikten sonra oluşacak KDV, aidat gibi giderler alıcılara ait olacak. Ayrıca, evlerin devri ve kiraya verilmesi teslim tarihinden ancak 1 yıl sonra mümkün olacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır? 2025 Gündem TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır? 2025
Manchester United, Matheus Cunha'yı resmen açıkladı! Manchester United Manchester United, Matheus Cunha'yı resmen açıkladı!
Alexander Arnold, Real Madrid'e imzayı attı! Real Madrid Alexander Arnold, Real Madrid'e imzayı attı!
Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gündem Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta?
Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka Maçı Canlı İzle Şifresiz | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gündem Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka Maçı Canlı İzle Şifresiz | Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Göztepeli Nielsen, Vejle Boldklup'a transfer oldu Dünya Transferler Göztepeli Nielsen, Vejle Boldklup'a transfer oldu
Galatasaray'da sıradaki hedef İlkay Gündoğan Galatasaray Galatasaray'da sıradaki hedef İlkay Gündoğan
Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi; 5 milyon Euro! Beşiktaş Dortmund, Salih Özcan'ın bonservisini belirledi; 5 milyon Euro!
Papara Hesap İncelemesi Ne Zaman Bitecek? Gündem Papara Hesap İncelemesi Ne Zaman Bitecek?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'da!
2
Jonathan David'in Fenerbahçe'den talebi belli oldu!
3
Ter Stegen, adım adım Galatasaray'a
4
Beşiktaş'a Napoli'den transfer yanıtı!
5
Mourinho'dan İsmail Yüksek'e kal mesajı!
6
Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
7
Fenerbahçe, temaslara başladı: Mitrovic!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.