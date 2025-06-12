TOKİ Afyonkarahisar başvurusu nasıl yapılır? 2025

TOKİ konutlarına başvurular 10 Haziran 2025 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca bireysel olarak ve 10 bin TL başvuru bedeli yatırılarak gerçekleştirilebilecek. Bu bedel, kurada hak kazanamayanlara iade edilecek.



TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Konut başvuruları ardından, 23 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda hak kazanan asil vatandaşlar, 7-18 Temmuz tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak. Yedek listeye giren başvuru sahipleri ise 28-30 Temmuz'da sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.



TESLİM SÜRESİ 36



TOKİ, konutların teslimatını sözleşme imzalanmasından itibaren 36 ay içinde yapacak. Konutlar teslim edildikten sonra oluşacak KDV, aidat gibi giderler alıcılara ait olacak. Ayrıca, evlerin devri ve kiraya verilmesi teslim tarihinden ancak 1 yıl sonra mümkün olacak.

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