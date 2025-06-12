Haber Tarihi: 12 Haziran 2025 17:21 - Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2025 17:21

Keydrop nedir, ne işe yarar? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda bazı sosyal medya fenomenlerinin dijital oyunlar üzerinden sanal kasa açarak, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Kumara Bu gelişmelerin ardından 11 fenomen gözaltına alındı. Kullanıcılar ise " Keydrop nedir, ne anlama geliyor" sorularına cevap arıyor.

Keydrop nedir, ne işe yarar? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor
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Sosyal medya platformları üzerinden açıktıkları yayınlarla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli fenomenler yakalandı. Peki Keydrop nedir? İşte, detaylar…

KEY DROP NEDİR?

Key Drop, Counter - Strike Global Offensive oyuncuları arasında popüler bir platform olarak biliniyor. Özellikle yurtdışında sıkça kullanılan Key-Drop aracılığıyla oyuncular, kasa açarak çeşitli eşyalar edinebiliyor.

KEY DROP YASAK MI?

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri sanal devriye çalışmaları kapsamında, bazı yayıncıların yurt dışı merkezli küresel çaptaki "Key Drop" adlı dijital platformlardaki oyunlar üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini tespit etti.

Platformdaki yayıncıların, bu oyun kapsamında rastgele kutular açarak kutudan çıkan, parasal değeri olan dijital eşyalar kazandığı, bu eşyaların da gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Oyuna katılan kişilerin, önce sisteme para yatırdığı, ardında oyun kapsamında kutunun açılmasıyla en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin bu şekilde diğer tüm dijital ödüllerin de sahibi olduğu, bu sürecin de canlı yayınla takipçilere aktarılarak özendirildiği anlaşıldı.

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