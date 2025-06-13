Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? 2025

Kızılcık Şerbeti dizisi 30 Mayıs cuma akşamı 3. sezonu kapattı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizinin sezon finalinde Mustafa'nın tabancasından çıkan kurşunlar çok konuşuldu. Ekibe veda edecek isimleri ve yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, yeni sezon tarihine odaklandı.



KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONUNDA AYRILAN OYUNCU OLACAK MI?



Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ilgili ilk bilgiler Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.



Altuntaş, paylaşımında "Senaryo toplantısı olacak. Yeni hikaye ve ayrılacaklar, gelecek isimler belli olacak. Ayhan dayı yaş haddinden şimdilik gelmiyor, çocukları önden gelebilir ama daha hiçbir şey net değil. Belli oldukça haberini yazarım." ifadelerini kullandı. Kızılcık Şerbeti yeni sezonunun geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yıl da eylül ayında başlaması bekleniyor.

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