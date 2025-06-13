Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 17:52 -
Güncelleme Tarihi:
13 Haziran 2025 17:52
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? 2025
Ekran macerasına kısa bir süre ara veren Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Mayıs ayında çarpıcı bir sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti'nin takipçileri yayın tarihiyle açıklamarı yakından takip ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti dizisi 30 Mayıs cuma akşamı 3. sezonu kapattı. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizinin sezon finalinde Mustafa'nın tabancasından çıkan kurşunlar çok konuşuldu. Ekibe veda edecek isimleri ve yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, yeni sezon tarihine odaklandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONUNDA AYRILAN OYUNCU OLACAK MI?
Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ilgili ilk bilgiler Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.
Altuntaş, paylaşımında "Senaryo toplantısı olacak. Yeni hikaye ve ayrılacaklar, gelecek isimler belli olacak. Ayhan dayı yaş haddinden şimdilik gelmiyor, çocukları önden gelebilir ama daha hiçbir şey net değil. Belli oldukça haberini yazarım." ifadelerini kullandı. Kızılcık Şerbeti yeni sezonunun geçtiğimiz yıllar olduğu gibi bu yıl da eylül ayında başlaması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.