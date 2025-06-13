Napoli, Luca Marianucci'yi kadrosuna kattı

Napoli, Empoli'den 21 yaşındaki stoper Luca Marianucci'yi transfer etti.

calendar 13 Haziran 2025 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 22:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Luca Marianucci'yi kadrosuna kattı
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Empoli'nin genç savunma oyuncusu Luca Marianucci'yi resmen transfer etti. Transferin yaklaşık 9 milyon euroya mal olduğu açıklandı.

Tıbbi kontrollerin bu hafta salı gününe ertelendiği ve başarılı geçtiği belirtilirken, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis geleneksel olarak transferi ilk olarak sosyal medya hesabından duyurdu. De Laurentiis, X üzerinden yaptığı paylaşımda "Hoş geldin Luca!" ifadelerine yer verdi.

21 yaşındaki Marianucci, Empoli altyapısından yetişti. Bu sezon Serie A'da 18 resmi maçta görev alan genç stoper, takımının küme düşmesine engel olamadı.


Marianucci, yaz transfer döneminde Napoli'nin ikinci transferi oldu. Napoli daha önce Manchester City'den ayrılan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.


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