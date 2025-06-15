Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol yok!

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami 0-0 berabere kaldı.

calendar 15 Haziran 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol yok!
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami karşılaştı.

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmada Al Ahly forması giyen eski Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, 43. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Al Ahly ve Inter Miami, A grubunda 1 puana ulaştı. 

Inter Miami sonraki maç Porto ile karşılaşacak. Al Ahly ise Palmerias ile kozlarını paylaşacak.

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