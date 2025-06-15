2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında Al Ahly ile Inter Miami karşılaştı.



Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.



Karşılaşmada Al Ahly forması giyen eski Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, 43. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Al Ahly ve Inter Miami, A grubunda 1 puana ulaştı.



Inter Miami sonraki maç Porto ile karşılaşacak. Al Ahly ise Palmerias ile kozlarını paylaşacak.