Beşiktaş'ın yeni golcü adayı: Igor Thiago

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, üst düzey forvet transferi için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar'ın ilgilendiği son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Brezilyalı 1.91'lik kule Igor Thiago oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekiplerinden Club Brugge'den Brentford'a 33 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki santrfor, fizik kalitesi ve bitiriciliğiyle ilgiyi üstünde topladı.
Beşiktaş yönetimi, Brentford cephesiyle ilk teması kurdu. İngiliz ekibi, oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmaya sıcak bakmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler ise bu durumda kiralama opsiyonunu devreye sokacaklar. Siyah-beyazlılar, Igor Thiago için Brentford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda istediği performansı sergileyemeyen Igor Thiago'nun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya olumlu bakıyor.
Bu sezon Brentford formasıyla toplam 8 maça çıkan Thiago, henüz gol katkısı yapamadı.
Siyah-beyazlılar'ın ilgilendiği son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Brezilyalı 1.91'lik kule Igor Thiago oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekiplerinden Club Brugge'den Brentford'a 33 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki santrfor, fizik kalitesi ve bitiriciliğiyle ilgiyi üstünde topladı.
Beşiktaş yönetimi, Brentford cephesiyle ilk teması kurdu. İngiliz ekibi, oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmaya sıcak bakmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler ise bu durumda kiralama opsiyonunu devreye sokacaklar. Siyah-beyazlılar, Igor Thiago için Brentford'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.
Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda istediği performansı sergileyemeyen Igor Thiago'nun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya olumlu bakıyor.
Bu sezon Brentford formasıyla toplam 8 maça çıkan Thiago, henüz gol katkısı yapamadı.
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