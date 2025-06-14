Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na 15 milyon euro!

Inter, Galatasaray'ın 15 milyon euro teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.

calendar 14 Haziran 2025 18:29 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na 15 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.

TRANSFER İÇİN PLAN

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.


Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.