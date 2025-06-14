Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na 15 milyon euro!

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.
TRANSFER İÇİN PLAN
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
DAZN'da yer alan habere göre, Galatasaray, milli futbolcu için 15 milyon euro teklif etti. Inter ise Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon euro bekliyor.
TRANSFER İÇİN PLAN
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile ilişkisi iyi olan Hakan Çalhanoğlu'u yüksek maaşla ikna etmek istiyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray dışında Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı belirtildi. Inter'in 31 yaşındaki futbolcuya ayrılık konusunda baskı yapmadığı ancak Hakan için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<