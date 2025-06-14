Fenerbahçe - Beşiktaş: İşte final serisinde program!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süpr Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
İşte iki takım arasındaki final programı:
17 Haziran Salı
Fenerbahçe-Beşiktaş
19 Haziran Perşembe
Fenerbahçe-Beşiktaş
21 Haziran Cumartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe
23 Haziran Pazartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe
25 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş
27 Haziran Cuma (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş
29 Haziran Pazar (Gerekirse)
Beşiktaş-Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süpr Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
İşte iki takım arasındaki final programı:
17 Haziran Salı
Fenerbahçe-Beşiktaş
19 Haziran Perşembe
Fenerbahçe-Beşiktaş
21 Haziran Cumartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe
23 Haziran Pazartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe
25 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş
27 Haziran Cuma (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş
29 Haziran Pazar (Gerekirse)
Beşiktaş-Fenerbahçe
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