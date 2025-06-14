Fenerbahçe - Beşiktaş: İşte final serisinde program!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak. İki takım arasındaki final serisinde ilk maç 17 Haziran Salı günü oynanacak. İşte program...

calendar 14 Haziran 2025 23:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Beşiktaş: İşte final serisinde program!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süpr Ligi'nin final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

İşte iki takım arasındaki final programı:

17 Haziran Salı
Fenerbahçe-Beşiktaş

19 Haziran Perşembe
Fenerbahçe-Beşiktaş

21 Haziran Cumartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe

23 Haziran Pazartesi
Beşiktaş-Fenerbahçe

25 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş

27 Haziran Cuma (Gerekirse)
Fenerbahçe-Beşiktaş

29 Haziran Pazar (Gerekirse)
Beşiktaş-Fenerbahçe


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