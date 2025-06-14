Basketbolda finalin adı: Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.
Beşiktaş, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
DETAYLAR GELİYOR
Beşiktaş, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
DETAYLAR GELİYOR
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