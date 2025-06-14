Basketbolda finalin adı: Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve finale yükseldi. Basketbol Ligi'nde finalde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak.

calendar 14 Haziran 2025 22:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Basketbolda finalin adı: Fenerbahçe - Beşiktaş
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i ağırladı.

Beşiktaş, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

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