Haber Tarihi: 13 Haziran 2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 12:25

Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 torbalar ve maç takvimi

Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile 2025/2026 sezonunda ikinci kez spor severlerin karşısında olacak. 36 takımlı lig sistemiyle düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri ise kura çekimi ardından kesinleşecek. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından dahil olacakken Fenerbahçe ise elemelerden katılım gösterecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekim tarihi 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi 25/26 torbalar ve maç takvimi
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maç takvimi belli oldu. Öte yandan liglerin son bulmasıyla katılacak takımlar da kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 29 takım belli olurken kalan 7 takım ise play-off'ların ardından netleşiyor. İşte, Şampiyonlar Ligi takvimi...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ligde ilk kura çekimi 17 Haziran'da olacak. Play-off kura çekimleri 4 Ağustos'ta, lig aşaması kuraları ise 28 Ağustos 2025'te gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sistemi son buldu ve 36 takımlı lig sistemi uygulanmaya başladı. Ligde yer alacak 36 takımdan 29'u kendi ülkelerindeki derecelere göre turnuvaya doğrudan katılıyor. Kalan 7 takım ise oynanan play-off turlarının ardından belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılıyor. Bu ekipler kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşir. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele eden takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynar.

8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynar. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşir. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna kalır.

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar alt kupaya gidemez. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam eder.

TORBALAR

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona

2. TORBA: Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya

4. TORBA: Monaco, Galatasaray, Athletic Bilbao

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