Filenin Efeleri 4. maçta galibiyetle tanıştı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

calendar 15 Haziran 2025 11:32
Filenin Efeleri 4. maçta galibiyetle tanıştı!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Filenin Efeleri, dördüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.

Filenin Efeleri, sonraki maçını 25 Haziran Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.

Setler: 22-25, 21-25, 20-25.


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