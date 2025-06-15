Filenin Efeleri 4. maçta galibiyetle tanıştı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Filenin Efeleri, dördüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.
Filenin Efeleri, sonraki maçını 25 Haziran Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.
Setler: 22-25, 21-25, 20-25.
Bu sonuçla Filenin Efeleri, dördüncü karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.
Filenin Efeleri, sonraki maçını 25 Haziran Çarşamba günü Slovenya ile karşılaşacak.
Setler: 22-25, 21-25, 20-25.
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