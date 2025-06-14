49. Hitit Rallisi, başkentin tarihi ilçesi Beypazarı'nda renkli görüntülerle başladı.Organizasyonun startı, Beypazarı 75. Yıl Bulvarı'ndan açılış seremonisiyle verildi.İlçede sabahtan itibaren klasik otomobiller sergilenirken, bu otomobillerle gösteri turu da yapıldı.Rallinin startı seyirci özel etabıyla Ayvaşık Mahallesi'nde yapılırken, pilotların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.49. Hitit Rallisi'nde yarın stabilize yolarda zorlu parkurlar geçilecek ve ardından ödül töreni düzenlenecek.Rallinin startını veren Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Ankara Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sinan Çetin, pilotlara kazasız belasız bir yarışma diledi.