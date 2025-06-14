İranlı golcü Mehdi Taremi, ülkesinden çıkamadı!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na sayılı günler kala futbol dünyasını etkileyen kritik bir gelişme yaşandı.



İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İranlı yıldız Mehdi Taremi turnuvaya katılamayacak.



TAHRAN'DAN ÇIKAMADI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter'in golcü futbolcusu Mehdi Taremi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için milli takımına katılmak üzere İran'a gitmişti. Ancak İsrail'in askeri operasyonları sonrası Tahran'dan ayrılamadığı bildirildi.İran'dan çıkış yapamayan Taremi'nin, turnuvanın düzenleneceği ABD'ye ulaşamadığı ve bu nedenle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.İtalyan kulübünün, Taremi'nin can güvenliği nedeniyle endişeli olduğu ve oyuncusuyla sürekli iletişimde kalmaya çalıştığı ifade edildi. Inter yetkilileri, yıldız ismi ülkeden çıkarmak için tüm olanaklarını devreye soktu.Inter, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika temsilcisi Monterrey'e karşı oynayacak.