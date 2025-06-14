Tijjani Reijnders: 'Tereddüt yaşamadım'

Milan'dan Manchester City'ye transfer olan Tijjani Reijnders, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.Hollandalı orta saha oyuncusu, Sky'a yaptığı açıklamadadedi.Reijnders,sözlerini sarf etti.Manchester City, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 55 milyon euro ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 70 milyon euro'ya kadar çıkabilir.