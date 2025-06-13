Monaco, Paul Pogba'ya iki yıllık teklif yaptı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun bonservisi elinde olanb Paul Pogba'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

calendar 13 Haziran 2025 20:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2025 20:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco, Paul Pogba'ya iki yıllık teklif yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun bonservisi elinde bulunan Paul Pogba için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Monaco'nun Paul Pogba'ya 2 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.

Taraflar arasında temaslar sürerken, transfer detayları üzerine görüşmelerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.


NELER YAŞANDI?

Doping nedeniyle futboldan 4 yıl men cezası alan Pogba'nın bu cezası daha sonra 18 aya indirilmişti. Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayan 32 yaşındaki futbolcu mart ayından bu yana serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

KARİYERİ

Torcy altyapısında yetişen Paul Pogba daha sonra Le Havre altyapısı, Manchester United ve Juventus'ta oynadı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.