Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de aradığını bulamayan ve sezonu MLS'te kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere dönüyor.
BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU
Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen milli futbolcuya eski takımı Başakşehir talip oldu. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Başakşehir, ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.
ABD PERFORMANSI
Amerika'da 15 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 2 gol, 3 asist kaydetti.
BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU
Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen milli futbolcuya eski takımı Başakşehir talip oldu. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Başakşehir, ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.
ABD PERFORMANSI
Amerika'da 15 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 2 gol, 3 asist kaydetti.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<