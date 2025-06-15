Cengiz Ünder'e Başakşehir'den kanca!

Fenerbahçe'den devre arasında Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, sarı lacivertli ekibe geri döndü. Başakşehir, eski oyuncusunun transferi için harekete geçti.

calendar 15 Haziran 2025 12:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder'e Başakşehir'den kanca!
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Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de aradığını bulamayan ve sezonu MLS'te kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilere dönüyor.

BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen milli futbolcuya eski takımı Başakşehir talip oldu. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Başakşehir, ilerleyen günlerde resmi teklifte bulunacak.

ABD PERFORMANSI

Amerika'da 15 karşılaşmaya çıkan Cengiz, 2 gol, 3 asist kaydetti. 


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