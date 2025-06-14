Beşiktaş'tan Batrakov'a 10 milyon euro!

Beşiktaş için Rusya'dan Aleksey Batrakov iddiası gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EURO
Sport Express'te yer alan habere göre, Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı ve genç oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Bu gelişmelerin ardından Batrakov ise kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Batrakov, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatan Batrakov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EURO
Sport Express'te yer alan habere göre, Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı ve genç oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı.
SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Bu gelişmelerin ardından Batrakov ise kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
SEZON PERFORMANSI
Lokomotiv Moskova'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Batrakov, 15 gol attı ve 10 asist yaptı.
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatan Batrakov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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