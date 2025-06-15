Trabzonspor'da Onuachu çıkmazı!

Nijeryalı forvet Paul Onuachu ile el sıkışan Trabzonspor, yüksek talepleri olan Southampton'ın inadını kıramıyor.

calendar 15 Haziran 2025 10:21
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Onuachu çıkmazı!
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2023-24 sezonunda kiralık giydiği Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen ancak Southampton'da kalan Paul Onuachu, 2 yıl sonra geri dönüş yapmaya hazırlanıyor ancak yine kulübünü aşamıyor.

Oyuncuyu ikna eden Bordo-Mavili kulüp, İngiliz ekibinin inadını kıramadı. 5 milyon eurodan aşağı inmeyen Southampton, çeşitli bonus maddeleri de talep ediyor.

Karadeniz ekibi, 3 milyon euroya kadar çıktı. Oyuncunun da yapacağı konuşmayla anlaşmanın tamamlanması hedefleniyor.

Premier Lig'de 25 maçta sadece 261 dakika süre bulan ve 4 gol atan Onuachu, Trabzonspor'daki 25 karşılaşmada ise 17 gol ve 4 asist üretmişti.


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