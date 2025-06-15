Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha: Jhon Lucumi!

Galatasaray savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, stoper bölgesi için Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi listesine ekledi.
28 MİLYON EURO
Cimbom, başarılı stoperi transfer etmek için menajeri ile ilk teması kurdu.
26 yaşındaki savunma oyuncusu 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip.
2022 yılından beri Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ
Tecrübeli futbolcu geçen sezon 44 maçta forma giydi. Lucumi, Davinson Sanchez'in milli takımdan da partneri.
Galatasaray, Bologna'nın yıldızı transfer ederek savunma hattında uyum yakalamak istiyor.
Sarı- Kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırıp o bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
28 MİLYON EURO
Cimbom, başarılı stoperi transfer etmek için menajeri ile ilk teması kurdu.
26 yaşındaki savunma oyuncusu 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip.
2022 yılından beri Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ
Tecrübeli futbolcu geçen sezon 44 maçta forma giydi. Lucumi, Davinson Sanchez'in milli takımdan da partneri.
Galatasaray, Bologna'nın yıldızı transfer ederek savunma hattında uyum yakalamak istiyor.
Sarı- Kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırıp o bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
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