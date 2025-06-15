Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha: Jhon Lucumi!

Galatasaray, Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi ile yakından ilgileniyor. 26 yaşındaki stoper, 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip.

calendar 15 Haziran 2025 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 11:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha: Jhon Lucumi!
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Galatasaray savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, stoper bölgesi için Bologna'da forma giyen Jhon Lucumi'yi listesine ekledi.

28 MİLYON EURO

Cimbom, başarılı stoperi transfer etmek için menajeri ile ilk teması kurdu.

26 yaşındaki savunma oyuncusu 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline sahip.


2022 yılından beri Bologna'da forma giyen Kolombiyalı stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

DAVINSON SANCHEZ'İN PARTNERİ

Tecrübeli futbolcu geçen sezon 44 maçta forma giydi. Lucumi, Davinson Sanchez'in milli takımdan da partneri.

Galatasaray, Bologna'nın yıldızı transfer ederek savunma hattında uyum yakalamak istiyor.

Sarı- Kırmızılılar, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ve Carlos Cuesta ile yollarını ayırıp o bölgeye takviye yapmayı planlıyor.


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