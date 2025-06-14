Ocak ayı transfer döneminde Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, teknik ve mental sebepler nedeniyle Suudi Arabistan ekibinden kiralık olarak ayrılabilir.



Arriyadiyah'ın haberine göre Kolombiyalı oyuncu Al Nassr'a transfer olduğundan beri kişisel sorunlarla uğraşıyor ve bu da onun sahadaki yeteneğini etkiliyor.



Al Nassr'ın Jhon Duran için yapılacak kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtiliyor.



BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ



Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 18 maça çıktı, 12 gol atarken hiç asist yapamadı.



