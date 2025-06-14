Al Nassr'da hayal kırıklığı: Jhon Duran

Jhon Duran, Al Nassr'da yaşadığı mental sorunlar nedeniyle kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

calendar 14 Haziran 2025 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2025 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr'da hayal kırıklığı: Jhon Duran
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Ocak ayı transfer döneminde Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, teknik ve mental sebepler nedeniyle Suudi Arabistan ekibinden kiralık olarak ayrılabilir.

Arriyadiyah'ın haberine göre Kolombiyalı oyuncu Al Nassr'a transfer olduğundan beri kişisel sorunlarla uğraşıyor ve bu da onun sahadaki yeteneğini etkiliyor.

Al Nassr'ın Jhon Duran için yapılacak kiralama tekliflerini değerlendireceği belirtiliyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 18 maça çıktı, 12 gol atarken hiç asist yapamadı.


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