Federer'den veda kararı

İşte Roger Federer'in veda sözleri

8x🏆 Wimbledon

6x🏆 Avustralya Açık

5x🏆 Amerika Açık

1x🏆 Fransa Açık



Roger Federer. pic.twitter.com/9ENwS8qAnW



— Sporx (@sporx) September 15, 2022

İsviçreli spor efsanesi Roger Federer, tenise veda etmeye hazırlanıyor.41 yaşındaki Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte kariyerini sonlandıracağını açıkladı.Tenise 6 yaşında başlayan ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak kabul edilen İsviçreli raket, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu kazandı."Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Arkadaşlarım, rakiplerim ve taraftar bana bu hayatı verdi.Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek ve formuma kavuşmak için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini ve limitlerini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık artık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Tenis bana olağanüstü ve hayallerimin de ötesinde bir hayat verdi. Ancak, profesyonel tenis kariyerimin sonuna geldiğimin farkındayım.Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çok özleyeceğim. Elbette, kutlanacak birçok şey de var. Kendimi dünyadaki en şanslı insanlardan biri olarak görüyorum. Tenis oynamak için özel yeteneklerim vardı ve bunu hayal ettiğimin de ötesinde kullanabildim.24 yıl boyunca olağanüstü maceralar yaşadım. Sanki her şey 24 yıl değil de 24 saat içinde geçmiş gibi geliyor. Çok büyüleyici ve çok derin bir yolculuktu. 40 farklı ülkede binlerce kişi önünde oynayabildiğim için şanslıyım. Bazen güldüm, bazen ağladım. Hem güldüm hem acı çektim."