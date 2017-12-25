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Fatih Terim, kızı Merve'nin sürprizini anlattı

Galatasaray'da geri dönen Fatih Terim, ilk maçı için kızının Amerika'dan geldiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, kızı Merve'nin sürprizini anlattı
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24 Aralık 2017 22:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından basın toplantısında kızı Merve Terim ile ilgili bir ayrıntıyı da paylaştı.

Terim, kızının 4. dönemindeki ilk maç için Amerika'da torunu Yaman'ı bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtirken, "Kızım Merve, Amerika'dan kalkmış, gelmiş, bana da sürpriz yaptı. Böyle Galatasaraylılar da var. Yaman'ı da bırakmak kolay değil ha." ifadelerini kullandı.



 
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