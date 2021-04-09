Fatih Terim bu kez Falcao'ya sarıldı

FORVETTE FALCAO KARARI

MUSTAFA MUHAMMED'İN SUSKUNLUĞU

Süper Lig'de 34. haftada cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray, Hatay deplasmanında aldığı yarayı sarmayı hedefliyor. Kalan 9 haftada Karagümrük maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapan sarı kırmızılılar, 6 puan gerisine düştüğü lider Beşiktaş'ın da takılmasını bekleyecek.Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımına sert yüzünü gösteren teknik direktör Fatih Terim, hafta arasında gerçekleşen antrenmanlardan memnun kaldı.Galatasaray'ın 3-0 yenildiği maçta forvette Radamel Falcao bekleniyordu ancak Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Mustafa Muhammed'e şans tanımıştı. Muhammed ise beklentileri karşılayamadı.Ara transferde fırtına gibi kadroya giren Mustafa Muhammed'in formsuz oluşunu göz önünde bulunduran İmparator, forvette bu kez Radamel Falcao'ya forma vermeyi planlıyor. İdmanlarda bir hayli hırslı görünen Falcao'nun,dediği bildirildi.Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 8 gol atan Falcao, 97 dakikada 1 gol atma başarısını elinde bulunduruyor.Mısırlı golcüsünün de yeniden form tutmasını ve hazır olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda Muhammed'le birebir konuşarak öğrencisini maçlara hazırlıyor.Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, son dönemde adeta yokları oynuyor. Takıma çok çabuk bir şekilde uyum sağlayan Muhammed, Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5 kez sallamıştı. Aslan'ın gol yollarındaki sıkıntılarını bir anda çözmeyi başaran Muhammed, sonrasında ise performansında büyük bir düşüş yaşamış ve 4 lig maçını boş geçmişti.