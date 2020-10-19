Fatih Terim: "Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi'
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19 Ekim 2020 22:29
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık."

"Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar"



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