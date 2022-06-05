Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo ile anlaşmaya yakın

Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonu 8. sırada tamamlayan ve teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.



Volkan Demirel ile ayrılık kararı alınmasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan Kırmızı-Siyahlı ekip, İtalyan futbolunun efsane ismi Andrea Pirlo'yu gündemine almıştı.



Anlaşma yakın



Alfredo Pedulla'nın haberine göre Karagümrük, Andrea Pirlo ile ekonomik şartlar üzerinde anlaşmaya yakın. Yarın kulüp ile teknik adam arasında anlaşmanın tamamlanması için bir video konferans görüşmesinin yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.



Juventus dönemi



Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.





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