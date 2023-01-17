Faruk Koca'nın acı günü

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın babası Osman Koca vefat etti.
Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Koca'nın naaşı, Bala ilçesinin Derekışla Mahallesi'ne defnedilecek.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Koca ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Koca'nın naaşı, Bala ilçesinin Derekışla Mahallesi'ne defnedilecek.
MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, "Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Koca ailesine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
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