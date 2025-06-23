Eyüpspor, Fenerbahçe ile anlaştı: Emir Ortakaya!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunmasını Fenerbahçe'den Emir Ortakaya ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Emir'in transfer döneminin başlamasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
A Spor'un haberine göre, İstanbul ekibi, 21 yaşındaki genç savunma oyuncusunun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.
Emir'in transfer döneminin başlamasının ardından Eyüpspor'a kiralık olarak imza atması bekleniyor.
Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından; Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
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