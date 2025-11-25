24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Everton, takım içi krize rağmen 12 yıl sonra Old Trafford'da kazandı!

Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, evinde 10 kişi Everton'a 1-0 mağlup oldu.

calendar 25 Kasım 2025 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 01:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Everton, takım içi krize rağmen 12 yıl sonra Old Trafford'da kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'a konuk oldu.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0 kazanmayı başardı. Everton'a mücadelede galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dewsbury-Hall attı.

12 YIL SONRA AYNI SENARYO

Everton'ın Old Trafford'da son kazandığı maçta Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğunda David Moyes oturuyordu. 12 yıl sonra Everton'a Old Trafford'da galibiyeti getiren teknik direktör ise bu sefer David Moyes oldu.

Everton'da Idrissa Gueye 13. dakikada takım arkadaşına tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 18'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Manchester United ise 18 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Everton, Newcastle'ı konuk edecek. Manchester United ise Crystal Palace deplasmanında olacak.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.