Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Euroleague Final Four'da yarın Panathinaikos AKTOR'a karşı geçen sezondan daha farklı bir maç oynayacaklarını söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'nde Final Four'da basın toplantısına Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Jasikevicius ile ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman ile ABD'li skoreri Kendrick Nunn, Olympiakos'un başantrenörü Georgios Bartzokas ile Bulgar forveti Sasha Vezenkov, Monaco'nun başantrenörü Vassilis Spanoulis ile ABD'li oyun kurucusu Mike James katıldı.



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, geçen sezon Berlin'de rakiplerine kaybettiklerini hatırlatarak, "Umarım Berlin'den daha farklı olur. Çok basit düşünmemiz lazım. 40 dakikalık bir maç oynayacağız. Geçen yıl Berlin'de çok iyi değildik. O maçı tekrar izledim. Panathinaikos özellikle kırılma anlarında bizden daha iyiydi. Yine de geçen sezon için çok fazla üzerine kafa yormamak lazım. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak." dedi.



Jasikevicius, oyuncu ve başantrenör olarak Dörtlü Final'de yer almanın farkını, "Başantrenör olarak daha zor. Oyuncu olarak kendinizden sorumlusunuz ama başantrenör olarak çok fazla sorumluluğunuz var." diyerek açıkladı.



Sezonun en iyi 5'ine seçilen Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Hayes-Davis ise "Umarım güzel bir atmosfer yaşayacağız. Yalovaspor maçı oynadık Türkiye'de sezon başı. Tabii seviye itibarıyla kıyaslanacak iki takım değil ama Yalovaspor maçında Melli müthiş bir basket attı ve uzatmada kazandık. O basket ve maç bizim için sezonun kırılma anı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Ataman: "Şampiyonluk ünvanını korumak için buradayız"



Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, geçen sezon kazandıkları şampiyonluk ünvanlarını korumak için Abu Dabi'ye geldiklerini belirtti.



Son 4 organizasyonun 3'ünde yer aldığını vurgulayan Ataman, "Geçtiğimiz yılki şampiyonluk ünvanını korumak için buradayız. Benim takımım kazanmaya hazır ve bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazanacağımıza eminim. Atina'da geçirdiğim 2 yılda zaten Olympiakos'a karşı pek çok maç oynadık. Bazen Bartzokas'la 'Yine mi karşılaşıyoruz?' diye esprisini yapıyoruz. Şu an Panathinaikos-Olympiakos finali düşünmüyorum, önce Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Tabii bakalım onlar da Monaco'yu yenebilecek mi? Şu an finalin adı Panathinaikos-Olympiakos olsun derdinde değilim." ifadelerini kullandı.



THY Euroleague'nin NBA'den daha iyi olduğunu iddia eden Ataman, Avrupa'daki basketbolseverlerin kendi organizasyonlarını daha fazla izlediğini söyledi.



Sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi olan Panathinaikos'un yıldızı Nunn, iddialı konuşarak, "Dörtlü Final'de MVP oyuncusunu göreceksiniz. Anadolu Efes play-off'ta müthiş savunma yaptı ama çok iyi takım arkadaşlarım vardı ve takım oyunuyla geçtik. Hücumum belki sezon boyu olduğu kadar iyi değildi play-off'ta ama Dörtlü Final'de bunu göreceksiniz." şeklinde konuştu.



Bartzokas: "Hedef mutlak şampiyonluk"



Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Abu Dabi'de mutlaka şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.



Üst üste 4. kez Final Four'da yer aldıklarını vurgulayan Bartzokas, "Dörtlü Final'de yer almak yeterli değil. Mutlak hedef şampiyonluk kazanmak. Umarım bunu yaşayabiliriz. Bizim felsefemiz maç maç bakmak. Hep ilk maça odaklanıyoruz. Pazar günü ne olacak ilgilenmiyoruz. Bir sonraki büyük maçımız Monaco maçı ve onu düşünüyoruz." diyerek düşüncelerini kaydetti.



Olympiakos'un yıldız oyuncusu Vezenkov, tekrar Final Four heyecanı yaşamaktan mutlu olduğunu aktararak, "Kupayı kazanmak için oynayacağız. Basketbolda favori yoktur. Her gün sıkı çalışmalısınız. Vassilis (Spanoulis) benim arkadaşım ama aramızda 40 dakika boyunca bir dostane ortam olmayacak." ifadelerini kullandı.



Spanoulis: "Takımımın galibiyeti için her şeyi yapacağım"



Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, efsanesi olduğu Olympiakos'a büyük sevgi duyduğunu ancak yarın kazanmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.



Zor bir maçın kendilerini beklediğinin altını çizen Spanoulis, "Olympiakos için duygularım, hislerim yadsınamaz ama 40 dakika boyunca rakip olacağız ve herkes kendi takımı için savaşacak. Takımımın galibiyeti için her şeyi yapacağım." dedi.



Monaco'nun ABD'li oyun kurucusu James ise "Sezon boyunca buraya odaklandık. Şimdi buradayız ve sonuna kadar iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Monaco olarak ligin dibindeydik bir zamanlar ama şimdi Dörtlü Final'deyiz. Günün sonunda kazanan takım olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Obradovic: "Avrupa'nın en iyi basketbolu Avrupa Ligi'nde oynanıyor"



Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan ve organizasyonun efsane başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, NBA'in Avrupa projesi hakkında "Avrupa'nın en iyi basketbolu Avrupa Ligi'nde oynanıyor." dedi.



Dörtlü Final için Abu Dabi'ye Euroleague'nin 25. yılına özel konuk olarak gelen Partizan Başantenörü Obradovic, son zamanlarda NBA'in Avrupa'da yeni bir oluşum kurma isteğiyle ilgili, "NBA buraya gelmek istiyor. Çok fazla dedikodu var. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum ama biz yaptığımız işi korumalıyız. Avrupa'nın en iyi basketbolu Avrupa Ligi'nde oynanıyor ve bunu göstermemiz lazım." diye konuştu.



Avrupa basketbolunun unutulmaz isimlerinden Dejan Bodiroga da konuyla ilgili görüşlerini aktararak, "En rekabetçi maçlar bizde oynanıyor. Müthiş bir kitlemiz var ve bunu korumalıyız. Belki de değiştirmemiz gereken, bu ürünü dünya çapında tanıtma işidir. Avrupa Ligi'ni küresel bir marka haline getirmeliyiz. Dörtlü Final'i Abu Dabi'de gerçekleştirmek müthiş bir adım oldu." ifadelerini kullandı.