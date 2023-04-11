EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak

FIFA tarafından yayınlanan duyuruda 2024 yılında Avrupa Şampiyonası ve Copa America'nın aynı anda başlayacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada FIFA, EURO 2024 ve Copa America'nın 14 Haziran ve 14 Temmuz tarihleri arasında aynı anda başlayıp aynı anda biteceği ifade edildi.



Öte yandan EURO 2024 kuraları 2 Aralık Cumartesi günü çekileceği de duyuruldu





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