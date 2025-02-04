Etebo: 'Osimhen, dünyanın en iyilerinden'

- Beşiktaş'a averajla kaybedilen şampiyonluk

- "Fatih Terim önemli bir lider"

- "Nijeryalı futbolcular Türkiye'yi seviyor"

- Kariyerinde oynadığı en iyi isim

Gençlerbirliği'nin tecrübeli orta saha oyuncusudünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu söyledi.Kariyerinde La Liga ve Premier Lig'de de forma giyen, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Nijeryalı futbolcu, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.Vatandaşı Osimhen'in Galatasaray'a gelmesine sevindiğini dile getiren Etebo, "" ifadelerini kullandı.Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş da olan Etebo'nun golcü futbolcuyla dostluğu 2015'te düzenlenen 23 Yaş Altı Afrika Kupası'na dayanıyor.Kupayı kazandıklarında takımın kaptanı olan Etebo, Osimhen ile birlikte bu organizasyonda forma giydiğini hatırlatarak, "" değerlendirmesinde bulundu.Etebo, 2020-2021 sezonunda Galatasaray forması giyerken Beşiktaş'a 1 gol averajıyla kaybettikleri şampiyonluğu da unutamıyor.Nijeryalı futbolcu, son hafta maçlarında yaşadıklarını şöyle anlattı:."Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Fatih Terim ile çok iyi bir dostluğunun olduğunu dile getiren Etebo, sözlerine şöyle devam etti:."Etebo, Türkiye'de çok fazla Nijeryalı futbolcunun forma giydiğini hatırlatarak, burada oynamaktan keyif aldıklarını belirtti.Geçmişte Amokachi, Jay-Jay Okocha, Moses, Yobo, Emenike, Uche örneklerinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "." diye konuştu.Peter Etebo, kariyerinde çok önemli futbolcularla birlikte oynadığını aktararak, şunları söyledi:Etebo, "" sorusuna gülerek, "" diyerek sözlerini tamamladı.