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Esra Türkmen'den, Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Esra Türkmen altın madalya kazandı.

calendar 27 Temmuz 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Esra Türkmen'den, Dünya Üniversite Oyunları'nda altın madalya
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Milli atlet Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda (Universiade) altın madalya aldı.

Türkiye'yi oyunlarda cirit atmada temsil eden Esra Türkmen, kariyerinin en iyi derecesi olan 59,90 metrelik atışıyla altın madalyaya ulaştı.

Böylece Türkiye organizasyondaki altıncı altın madalyasını kazandı.


- 4 BRONZ MADALYA

Oyunlarda ayrıca Mert Alkaya ve Tuncay Duran'dan oluşan Tenis Erkek Milli Takımı, ülkeler sıralamasında üçüncü basamakta yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tenisçiler, çift erkeklerde elde ettikleri gümüş madalyadan sonra Türkiye'ye ikinci madalyasını getirdi.

Milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çiftede 8.32.72 ile bronz madalya elde etti.

Atletizmde Kubilay Ençu, İlyas Çanakçı, Berke Akçam ve İsmail Nezir'den oluşan 4x400 metre erkek bayrak takımı, 3.04.40'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Milli atlet Mehmet Çelik de 800 metre finalinde 1.48.07 ile üçüncü oldu ve madalya kürsüsüne çıktı.

Türkiye, oyunlarda 18 madalyaya (6 altın, 5 gümüş, 7 bronz) ulaştı.

 
 
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